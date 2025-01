Kolo Muani, un messaggino per Vlahovic da parte della Juve: la situazione

Non è detto che la Juve riesca a prendere Kolo Muani . Ma ha discrete possibilità e, soprattutto, ci sta provando molto seriamente. E non solo perché, effettivamente, il reparto punte è sguarnito di un giocatore che possa alternarsi con Vlahovic , ma proprio per avere un giocatore che, eventualmente, giochi al posto di Vlahovic con maggiore più continuità di una riserva.

Messaggino per Vlahovic

Insomma, se dovesse arrivare Kolo Muani sarebbe non solo un rinforzo numerico ma anche un messaggino, diciamo un whatsapp, per Vlahovic. I rapporti tra la Juventus e il Serbo non sono tesi in questo momento, ma è indubbio che la situazione è delicata. Lui non vuole firmare (anche se un appuntamento vero e proprio tra il club e gli agenti avverrà solo a febbraio) e la società sta anche prendendo in considerazione l'ipotesi di una cessione (molto improbabile nel mercato di gennaio, possibile in quello estivo).