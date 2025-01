Giuntoli annuncia Alberto Costa: "Siamo ai dettagli". Poi su Kolo Muani...

"Abbiamo passato un periodo lungo con tre infortuni che ci hanno condizionato nelle rotazioni. Noi stiamo investendo molto tempo per dare al mister qualitativamente e quantitativamente giocatori validi per giocare alla Juve. Poi nello specifico vediamo chi arriverà. Per quanto riguarda una o due punte chiedete al mister, io metto a disposizione il meglio che si può fare nel mese di gennaio". Lo ha detto Cristiano Giuntoli, ai microfoni di Dazn, prima della sfida di Serie A tra Atalanta e Juventus. Il dirigente bianconero ha aggiunto: "Alberto Costa? E’ il più vicino. Siamo ai dettagli e stiamo formalizzando, per gli altri acquisti seguiamo giocatori di livello che possano darci subito una mano. Siamo tutti arrabbiati per i tanti pareggi, vogliamo portare alla vittoria questa squadra ma dobbiamo fare qualcosa in più. C’è voglia di fare molto di più".