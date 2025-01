Motta post Atalanta: "Sono soddisfatto, grande prestazione. Momento non facile"

Motta in conferenza stampa

"Sono soddisfatto della prestazione della squadra, ancora un’altra volta. Non possiamo essere contenti del risultato perché entriamo in campo per vincere. Ci prepariamo da sempre per arrivare al risultato che stiamo cercando sempre per vincere. La nostra avversaria sta bene, abbiamo fatto un’ottima prestazione, abbiamo creato situazioni per andare nuovamente in vantaggio. Lo sforzo fisico e mentale della squadra non devo ripeterlo: dopo un momento non facile i ragazzi han fatto una prestazione di valore. Tutte le partite di campionato lo sono state. Non siamo contenti quando non vinciamo ma devi riconoscere lo sforzo e la grande prestazione della squadra. Dobbiamo continuare ora, in casa contro una grande squadra. Dobbiamo recuperare bene e prepararla bene. Gli attaccanti si scambiano? Per non dare riferimento a una squadra che quando trova l’uomo e trova il suo impatto con avversari spalle alla porta diventa difficile. Noi abbiamo uomini in grado di scambiarsi di posizione e allo stesso tempo trovare equilibrio difensivo. L'Atalanta? Ha un grande allenatore che mette intensità, ha giocatori forti. Fino alla fine lotterà per il campionato. Non mi sorprende come squadra, sa fare tutto, sa difendere molto bene. Se le lasci campo sa metterti in difficoltà", ha aggiunto Thiago Motta in conferenza stampa.