McKennie, nessun infortunio: "Era la frustrazione" Kalulu, dal gol all'ombra© .

"Bellissima rete, ma c'è rammarico per essere stati ancora raggiunti. Era una serata bella all'inizio, poi questo gol preso mette un po' di ombra a tutto. Devo fare anch'io sempre qualcosa in più per portare questi punti. Sul gol sono partito e sono andato fino in fondo? Sì, perchè nel loro modo di giocare hanno lati positivi, ma sappiamo tutti, non solo noi, che fanno l'uno contro uno, quindi alla fine per un attaccante sarà sempre difficile. Quando ho visto la palla su Weston, ci ho creduto fino alla fine e alla fine ho concluso come potevo". Lo ha detto Pierre Kalulu ai microfoni di Dazn dopo il pareggio della Juve in casa dell'Atalanta.