Yildiz, cuore e scuse: "Dovevo darla a Mbangula. Su Kolo Muani alla Juve..."

"Non abbiamo buttato nulla, l'Atalanta è una grande squadra. E' un risultato importante, adesso siamo concentrati per la prossima partita. Il mister ci ha dato delle opzioni libere, ci ha dato libertà ed è stato bello. Ci cambiavamo come posizioni, ma qualcuno copriva sempre gli altri ruoli" lo ha detto Kenan Yildiz nel post partita a Dazn dopo l'1-1 ottenuto dalla Juve in casa dell'Atalanta nel recupero del 19° turno di Serie A.