Pagelle Juve: Kalulu unico attaccante, Yildiz egoista, Cambiaso sovrastato

Koopmeiners 6.5

Come ampiamente previsto, non è accolto con mazzi di fiori dai suoi ex tifosi. Messi i tappi alle orecchie, fa di tutto per vestire i panni del guastafeste e ci sarebbe pure riuscito senza il miracolo di Carnesecchi a fine primo tempo. Nella ripresa - dopo aver invitato i tifosi della Juve ad alzare il volume - mette sulla testa di Kalulu il pallone del possibile 1-0, ma il palo e Carnesecchi dicono no. Nella sua serata da film pure un salvataggio nei pressi della linea sul tiro di Lookman.