Yildiz 10 e 4, Koopmeiners enigma. Juve, ancora non basta ma…

Se una squadra con un falso nove affronta una squadra con un vero nove, la squadra con il falso nove prende gol. Retegui , uno che ha pure la faccia da spaghetti western, è un vero nove, di quelli che la buttanno dentro. E infatti è lui che inchioda la Juventus al tredicesimo pareggio , frutto di una prestazione che forse avrebbe perfino meritato la vittoria. Fino al 65’ Atalanta e Juventus giocano alla pari, cioè tutte e due senza centravanti, la cui mancanza non incide sullo spettacolo generale di una partita davvero entusiasmante (e degna di Nottingham - Liverpool scontro la vertice della Premier giocata quasi incontemporanea). Poi Gasperini mette dentro Retegui e l’azzurro pareggia il gol di Kalulu , lo strano bomber che si inventa il destino della bella notte bianconera. Curiosamente, mentre Motta si sta arrabattando senza un centravanti di scorta, Giuntoli chiude l’operazione Kolo Muani , che da oggi è un giocatore della Juventus e potrebbe addirittura giocare sabato contro il Milan, offrendo al gioco della squadra un altro finalizzatore (che non dovrebbe essere un lusso per una grande squadra e che mancava dall’estate). Kolo non sarà l’uomo della svolta e non risolverà tutti i problemi della Juventus, ma - concedendosi un’ipotesi spericolata - se ieri sera, con lui in campo, la Juventus avrebbe certamente avuto più possibilità di vincerla.

Ottima Juve a Bergamo, ma bisogna vincere

Perché la Juventus di Bergamo è una squadra più cazzuta, che si riassume bene nella fotografia del trascinante Yildiz (leader che fa il 10, ma anche il 4 se ce n’è bisogno), ma che merita un’inquadratura collettiva perché - a perte l’enigmatico Koopmeiners - non c’è nessuno che demerita e qualcuno anche al si sopra del suo livello. Il che è una buona e una cattiva notizia insieme. Se anche alzando il livello di agonismo e viaggiando con un’intensità altissima, la Juventus non riesce a vincere, c’è un problema e, forse, di non facile soluzione. Tuttavia, riproponendo l’atteggiamento, la corsa e la cattiveria di Bergamo, la Juventus dovrebbe pareggiarne di meno e vincerne qualcuno in più. Insomma, i ragionamenti post Atalanta sono un bivio davanti al quale si dividono i tifosi bianconeri pessimisti e quelli ottimisti. Chi osserva dall’alto, però, non può non cogliere e sottolineare il fatto che Motta ha preparato bene la partita, che la squadra ha dimostrato di crederci in modo quasi feroce e che, a un certo punto, la panchina dell’Atalanta era molto più fornita di qualità (e quantità) di quella della Juventus in un rovesciamento dei ruoli che dovrebbe inorgoglire i Percassi, perché frutto di lavoro e progettualità.