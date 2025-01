“Motta, la Juve inizia a farsi qualche domanda. Danilo trattato come…”

La Juventus ha lottato, è andata in vantaggio ma alla fine ha fatto 13. Contro l' Atalanta è arrivato l'ennesimo pareggio in Serie A che non fa altro che aumentare i malumori e le pressioni su Motta . Anche nella gara del Gewiss si sono viste alcune lacune di una squadra incompleta, anche per le tante assenze. Senza Vlahovic, è mancato un punto di riferimento là davanti e il tecnico a Bergamo ha voluto sorprendere mettendo McKennie e Koopmeiners più avanzati con Nico Gonzalez e Yildiz larghi. I bianconeri, ancora una volta, hanno diviso nelle critiche e nei commenti e anche a Sky hanno sottolineato alcune situazioni particolari: dalla gestione della rosa fino al mercato.

Danilo, Juve e la gestione Motta

Una delle situazioni che è stata analizzata è quella relativa a Danilo. A dire la sua ci ha pensato Marocchi, ex calciatore bianconero: "Male la sua gestione dal punto di vista tecnico fin dalla prima giornata. Il capitano deve andare in campo per insegnare qualcosa ai nuovi e dove cominicare in un'altra maniera la sua stagione. Non può essere trattato come un giocatore qualsiasi, poi nel corso dell'anno si può arrivare pure a questa separazione, ma non così". A sottolineare la gestione, ma da un punto di vista differente è stato Caressa: "Penso che la società stia iniziando a farsi qualche domanda sulla gestione di Motta. Douglas Luiz gioca in un'altra posizione. Koopmeiners da trequartista non funziona e Yildiz lo vedo sulla fascia poi lo ritrovo al centro, dove secondo me gioca pure meglio. La squadra non migliora e i rapporti interni non sono quelli giusti. Motta ha anche un comportamento un po' arrogantello con i colleghi".

A chiudere Bucciantini: "La Juventus ha fatto una grandissima partita contro l'Atalanta. È un risultato importantissimo. Tira con tanti giocatori ma poi subisce quando gli altri cambiano e possono mettere in campo Bellanova (assist) e Retegui (gol). La Juve non può migliorare con le sostituzioni ma i nuovi arrivi del terzino e dell'attaccante può anche lei iniziare a fare i cambi".