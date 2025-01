Nico Gonzalez alza la voce: "Ma quale crisi Juve? Centreremo gli obiettivi"

Juve, Nico Gonzalez: "Ma quale crisi? La strada è giusta"

L'argentino ha risposto così ad una domanda sulla mancata vittoria ed il periodo di scarsi risultati in casa Juve: "Ma quale crisi? Non siamo in crisi, questa è la strada giusta. Secondo me pareggiare tante partite non vuol dire essere in crisi. Abbiamo lottato e combattuto, speriamo da qui a fine campionato di ottenere i risultati che meritiamo. Non ci piace pareggiare, ma oggi abbiamo fatto una grande partita e sono contento della prestazione della squadra. Siamo capaci di andare in avanti, di lottare e di attaccare. La classifica la guardiamo, ma sarà più importante il risultato che otterremo a fine stagione. Continuando così sono sicuro che potremo centrare i nostri obiettivi. A nessuno piace pareggiare tanto e per noi non è normale, ma anche un punto conta. Sono risultati positivi per la classifica".