Juventus, tutte le novità di mercato sul difensore centrale

Era la necessità più urgente , sarà l'ultimo ad arrivare. Parliamo, ovviamente, del difensore centrale della Juventus che dal 2 ottobre è senza Bremer e, per il momento, ha preso un terzino destro (Alberto Costa) e un centravanti (Kolo Muani).

La questione del centrale difensivo è particolarmente sfortunata per la Juventus, che dopo averne perso due per un infortunio al crociato (dopo Bremer anche Cabal si è rotto), aveva puntato tutto su Tomori ed era a un passo dal chiuderlo prima che il Milan cambiasse allenatore e, di conseguenza, la strategia su Tomori, ora giudicato utile da Conceiçao. Poi sembrava fatta con Araujo del Barcellona, ma in queste ore arriva la notizia che i blaugrana lo stanno convincendo a rinnovare. E quindi?

Gli altri nomi sul taccuino di Giuntoli

Quindi la Juve punta quasi tutto su Hancko, che peraltro sarebbe il preferito da Motta. Il problema è convincere il Feyenoord. Possibile che quando sarà certo che il club olandese è fuori dalla Champions la soluzione sarà più facile, ma significa aspettare almeno una settimana. Oppure sperare che i dirigenti del Milan convincano Conceiçao a lasciare libero Tomori (per il quale potrebbero monetizzare una ventina di milioni). C'è anche l'austriaco Danso del Lens in ballo, ma pure in questo caso c'è da aspettare qualche giorno perché vengano fatte tutte le valutazioni.

Nel frattempo giocano Gatti e Kalulu...