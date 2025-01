Douglas Luiz, bivio Juve: il vero desiderio e l’ipotesi cessione già a gennaio

Douglas Luiz nel mirino di Fulham e Manchester United

Quelli sono invece arrivati da Londra, dove il Fulham ha chiesto informazioni al suo agente Kia Joorabchian. I londinesi sono in lizza per un posto in Europa e cercano un centrocampista. Uno come Douglas Luiz in Inghilterra sposta gli equilibri e fa la differenza. Motivo per cui la squadra allenata da Marco Silva tiene d’occhio ciò che accade a Torino. Da capire se la Vecchia Signora deciderà di aprire la porta verso possibili offerte. Difficile che Douglas possa partire in prestito a gennaio. Discorso diverso dinanzi a proposte a titolo definitivo che possano permettere alla società bianconera di recuperare l’investimento fatto. Da non escludere neppure possibili scambi. I tabloid inglesi hanno associato il numero 26 bianconero al Manchester United, dove milita un altro assistito di Kia nonché obiettivo juventino: quel Joshua Zirkzee che Motta accoglierebbe a braccia aperte alla Continassa. Se ne riparlerà, eventualmente, più avanti. Ecco perché il ciclo terribile che attende la Juve in 20 giorni tra Serie A (Torino, Atalanta, Milan e Napoli) e Champions (Bruges e Benfica) potrebbe risultare decisivo. Se Motta dovesse continuare a utilizzare Douglas a corrente alternata e solo a gara in corso, allora non sarebbe affatto da scartare l’ipotesi di una separazione. Altrimenti il brasiliano cercherà di vincere la sfida e imporsi in Italia come accaduto in Premier. In società ci credono e l’hanno dimostrato, ampiamente, in estate con l’investimento effettuato per portarlo alla Juve. Adesso la palla passa a Motta, che al tempo stesso si aspetta di vedere un Douglas Luiz più energico e dinamico per affidargli un posto fisso nell’undici iniziale.