Conceicao-Vlahovic: Juve, le sensazioni verso il Milan. Milik convinto

TORINO - La Juventus riprenderà oggi gli allenamenti in preparazione della gara di sabato, ore 18, allo Stadium, contro il Milan . Thiago Motta , infatti, ha concesso ai suoi giocatori un giorno di riposo dopo la trasferta di Bergamo e una partita di grandissima intensità e dispendio fisico-mentale contro l’Atalanta . Qualcuno, però, si è allenato anche ieri: Dusan Vlahovic , che vuole cercare di recuperare per la gara contro i rossoneri. L’attaccante serbo si è fermato dopo la sfida in Supercoppa, quella persa proprio contro il Milan che ha rimontato lo svantaggio, a causa di un affaticamento muscolare che lo ha costretto a saltare il derby e il big match di Bergamo, uno stadio e un avversario che pure gli sono congegnali in termini di realizzazioni. Ora, però, Vlahovic ha tutta l’intenzione di forzare i tempi anche perché l’arrivo di Kolo Muani , che potrebbe già essere convocato, rappresenta una concorrenza che non può certo sottovalutare, considerata caratura tecnica e potenzialità del collega francese. Meglio, dunque, riprendersi il posto al centro dell’attacco bianconero per vedere l’effetto che fa. Difficile, infatti, con l’attaccante di ruolo di nuovo a disposizione, che Motta decida di riproporre l’assetto senza punta che pure ha ben funzionato a Bergamo.

Juve-Milan, Conceicao da valutare

L’altro elemento da monitorare è Francisco Conceiçao, pure lui alle prese con un affaticamento muscolare che lo aveva bloccato addirittura durante il riscaldamento della sfida in Arabia Saudita che gli impedì di partecipare alla partita d’esordio di papà Sergio sulla panchina del Milan. Stavolta vorrebbe esserci, ma lo staff bianconero non vuole correre il rischio di ricadute e le sensazioni, così, non sono positive ed è concreto il rischio che Motta debba ancora fare a meno del genietto portoghese. Per il resto, invece, non vengono segnalati altri problemi medici, così da permettere al tecnico di poter scegliere senza affanni la formazione di partenza e di gestire al meglio anche i cambi. Magari, stavolta, tenendo a riposo in partenza quel Nico Gonzalez, reduce anche lui da un lungo stop, che non è ancora al massimo della condizione e che fatica a reggere tante gare ravvicinate, prova ne sia l’evidente calo a inizio ripresa contro l’Atalanta. Un messaggio rassicurante ieri è arrivato da un lungodegente bianconero: Milik. Il polacco, che ancora non ha potuto scendere in campo per i problemi al menisco, è stato intercettato da un gruppo di tifosi all’uscita dal JMedical e, alla domanda su come stesse, ha risposto con laconico ma convinto: "Bene".

