Araujo, niente Juve e Flick: "Mai avuto dubbi. Rinnovo? Vedremo"

Ronald Araujo ha deciso: la prossima fermata è ancora al Barcellona. Niente saluto ai compagni o addio per il difensore perché la società l'ha convinto a restare. In tanti l'hanno convinto a partire proprio dal gruppo squadra: Gavi e Lewandowski su tutto, anche dopo la Supercoppa vinta contro il Real Madrid, ma anche Flick e Laporta. Il tecnico e il presidente si sono alternati in conferenza per confermare quanto è risultato sul campo: "Ronald è troppo importante per noi" e così potrebbe arrivare anche il rinnovo del contratto in scadenza nel 2026. Lo hanno convinto anche le parole di Deco e, soprattutto, l'infortunio di Inigo Martinez (fuori almeno un mese) durante la partita con i blancos. E così, da un possibile biglietto in prima classe per Torino, è arrivato un altro stop alla trattativa. Al termine della gara contro il Betis poi hanno aggiornato della situazione lo stesso tecnico tedesco e Gavi.