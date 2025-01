Allegri negli spogliatoi, intervento killer su Yildiz: chi arbitra Juve-Milan

Allegri nello spogliatoio di Massa

Nel post partita Allegri non perse la pazienza e giudicò la direzione di Massa senza alzare i toni: "Massa ha arbitrato una buona partita. Sono molto contento, poi non do mai giudizi perché non fa parte del mio lavoro. Ci sono episodi che vengono valutati dal Var in un modo o in un altro. Su quello è difficile avere una linea guida unica, l’episodio è soggettivo. Sei o sette anni fa dissi sull’episodio Var in Atalanta-Juve che se entriamo nelle robe soggettive è un problema. Gli arbitri sono bravi, ma le polemiche vengono fuori per forza. Non voglio parlare di questo, è normale non ci sia uniformità. Sono casi soggettivi, robe vecchie e io modestamente un po’ di anni fa l’ho detto. Ci sono falli e robe soggettive, è normale che poi a fine partita dovremmo polemizzare. Gli arbitri vanno lasciati arbitrare". Ma in realtà dal referto dell'arbitro saltò fuori altro. Il tecnico subì una multa di 10mila euro per aver fatto irruzione nello spogliatoio del direttore di gara e per aver giudicato in modo irrispettoso l'operato.