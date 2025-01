Juve, novità Vlahovic e Conceicao: gli aggiornamenti verso il Milan

Il conto alla rovescia per la sfida tra la Juventus e il Milan è iniziato. All'Allianz Stadium si affronteranno due squadre che hanno bisogno di punti per rilanciarsi in classifica: i rossoneri vengono dalla vittoria in rimonta contro il Como, mentre i bianconeri sono reduci dalla buona prestazione con l'Atalanta, terminata però con il solito pari. Thiago Motta ha bisogno di tutti in questa fase della stagione in cui si aggiungerà anche la Champions League e dopo l'ultimo allenamento ha ricevuto in parte delle buone notizie.