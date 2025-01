Vieri punge Motta: "Juve deludente, troppi pareggi". E su Kolo Muani...

Momento di primi bilanci in Serie A e a fare il punto, a margine dell'evento Panini per la presentazione dell'album Calciatori, è Christian Vieri . Lotta Scudetto e momento delle big i temi principali, con l'ex bomber che sulla bagarre per il tricolore non si sbilancia: "Ad oggi Atalanta, Inter e Napoli per lo Scudetto, ma non so cosa succede tra un mese. Il Napoli gioca una volta alla settimana e questo è molto importante. Inter e Atalanta hanno tre partite a settimana, vediamo tra un po' di mesi come sono messi in classifica". E sul pari della formazione di Inzaghi contro il Bologna aggiunge: "Sono andato a dormire che vinceva 2-1, poi mi sono svegliato e ha pareggiato. Quando non vince fa clamore perché è una super squadra, ma ci sta di pareggiare. Giochi ogni tre giorni, campionato difficile, erano a Riad settimana scorsa, avevano anche Lautaro che non segnava e invece segna. Un pareggio ci sta".

Vieri, l'analisi sulla Juventus

Torna sul tema Lautaro così: "Io che sono stato attaccante non metto mai in discussione Lautaro. Se fai qualche gol in meno, anche col Bologna ha avuto le chance prima del gol. Per me siete voi che create questo casino più che lui. Una cosa se fai 10 15 partite senza tirare in porta, ma se ogni partita hai due tre occasioni da gol. A volte la palla non vuole entrare e non si sa perché, ma avere due tre occasioni da gol ogni partita è tanta roba". Poi chiude con un'analisi sulla Juventus e sui troppi pareggi dei bianconeri di Thiago Motta: "Non ti aspetti tutti questi pareggi è normale che è deludente. Ha cambiato allenatore e giocatori, ma la Juve deve vincere e giocare anche meglio. Kolo Muani? Non mettiamo al giocatore pressioni inutili. La Juve ha una buona rosa, diamo un po' di tempo ai nuovi per ambientarsi, devono migliorare come squadra e fare vittorie". E sul match del Gewiss contro la Dea ci tiene a sottolineare l'importanza del capocannoniere dei bergamaschi: "Retegui molto bene, è rientrato con la Juve e ha fatto subito gol. Giocatore importante per l'Atalanta e gli darà una grande mano. Scamacca non so quando torna, ma parliamo di Retegui che sta facendo un grande campionato e tanti gol. Questo per una squadra è importante".