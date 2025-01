"Brava Juve, Kolo Muani ti serve come il pane. E deve giocare con Vlahovic" 

È uno dei celebri tecnici giramondo, categoria quasi in via d’estinzione, che arriva dall’ex Jugoslavia, Bosnia Erzegovina per la precisione. Vahid “Vaha ” Halilhodzic , 72 anni, si porta dietro un soprannome eloquente: lo Stregone dei Balcani. Ha allenato in Bosnia (Velez Mostar), Marocco (Raja Casablanca), Francia (Lille, Rennes, PSG, Nantes), Croazia (Dinamo Zagabria), Turchia (Trabzonspor), Arabia Saudita (Al Ittihad) e soprattutto è stato ct di 4 Nazionali: Costa d’Avorio, Algeria, Giappone, Marocco. Ha diretto supercampioni ("Su tutti Ronaldinho a Parigi, lui era come Maradona. Il Maradona brasiliano. Ho lavorato poco meno di tre settimane con lui perché poi, a causa della crisi finanziaria in cui era precipitato il club, è stato ceduto al Barcellona nel 2003. Ma mi è bastato per comprenderne immediatamente la straordinaria grandezza", argomenta) e ha lanciato tante promesse. Fra queste l’allora 19enne Kolo Muani , che fece debuttare in Ligue 1 con i “canarini” del Nantes il 30 novembre 2018.

Halilhodzic: "Kolo Muani serve come il pane"

Cosa può dirci del nuovo acquisto juventino?

"Che serve come il pane alla squadra bianconera rimasta sorprendentemente senza attaccanti sin dalla scorsa estate quando la società si è scordata di comprare un partner di Vlahović dopo le cessioni di Kean e Chiesa e l’infortunio di Milik. Come si fanno ad affrontare 4 competizioni – campionato, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa nazionale – con un solo attaccante di ruolo? Io non capisco...".

Lo afferma con particolare fervore.

"Certo, perché ho la Juve nel cuore. Quando nel 1997 stavo studiando in Francia per conseguire il patentino di allenatore internazionale, scelsi di effettuare lo stage finale a Torino presso la squadra campione d’Europa guidata da Marcello Lippi. La grande Juve di Zidane, Deschamps, Boksic e compagna cantante".

Torniamo al suo ex pupillo Kolo Muani.

"Mi colpì negli allenamenti per il suo fisico statuario, la sua rapidità nei trenta metri, la velocità, la potenza. E la sua propensione al lavoro di squadra. Il suo mettersi a disposizione dei compagni. Così decisi di farlo esordire, come subentrato, perché doveva giocoforza farsi le ossa in Ligue 1. Inoltre lo volevo testare perché sapevo che in quell’inverno il club era in trattativa avanzata col Cardiff City per cedere il nostro centravanti titolare Emiliano Sala, poi scomparso tragicamente sul volo inabissatosi nella Manica proprio mentre stava raggiungendo il Galles".

