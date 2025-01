Tomori incognita, attesa Hancko: per la difesa Juve il più vicino è un altro

Juve, Hancko è il preferito

Perché la prospettiva a più lungo respiro fa intravedere la sagoma di David Hancko. Il difensore slovacco è, si sa, il preferito di Giuntoli e dello staff tecnico bianconero, ma anche lui è sotto contratto con il Feyenoord che non ha intenzione di cederlo a gennaio. O, almeno, non finché sarà ancora in corsa per gli obiettivi di campionato e (difficile) di qualificazione Champions. Le indiscrezioni raccontano di come la Juventus abbia già un accordo con il giocatore per 2,5 milioni a stagione fino al 2029, ma lui non ha nessuna intenzione di spingere e di rischiare la rottura con il suo attuale club per accelerare la cessione: aspetterà giugno, a meno che la Juventus riesca ad accelerare di suo l’uscita. Non c’è dubbio, del resto, che Hancko sia il preferito dallo staff tecnico per via della sua duttilità che li permette di disimpegnarsi anche sulla fascia. Disasi del Chelsea va monitorato, ma resta defilato. Per ora.