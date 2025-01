McKennie fondamentale: la Juve se lo tiene stretto e studia il rinnovo. E col Milan...

Portiere o difensore centrale. Sono gli unici due ruoli in cui Weston McKennie sabato contro il Milan potrebbe provare il brivido di nuovi compiti, dopo che proprio all’andata contro i rossoneri si era cimentato nella posizione di mezzo centravanti (Koopmeiners l’altro mezzo) di nuovo ricoperta (sempre in coabitazione con l’olandese) tre giorni fa con l’Atalanta. Nuove esperienze che dovranno aspettare: la porta bianconera è ben coperta e al centro della difesa è semmai Locatelli il candidato a risolvere eventuali emergenze, in attesa che il mercato fornisca alternative di ruolo a Gatti e Kalulu. Semmai, contro il Milan, il texano potrebbe giocare la sua terza partita da incursore avanzato qualora Thiago Motta riproponesse il 4-2-4 utilizzato all’andata e contro l’Atalanta (o meglio, 4-2-4-0, visto che davanti ai due mediani c’erano quattro trequartisti e nessuna punta). Nico Gonzalez potrebbe avere bisogono di rifiatare dopo due partite da titolare in quattro giorni e Vlahovic è sì recuperato, ma incombe la trasferta di Bruges dove il nuovo arrivato Kolo Muani non potrà giocare e sarà dunque fondamentale avere DV9: al quale pertanto Motta potrebbe concedere ancora un po’ di riposo.