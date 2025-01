Kolo Muani, numero e nodo Mondiale per Club: la Juve potrà averlo solo così

Kolo Muani e il nodo Mondiale per Club

E il Mondiale per Club? Domanda legittima, risposta articolata: per essere convocabile per il torneo, bisognerà ridiscutere un nuovo accordo con i parigini a partire dalla finestra di giugno. Il calciatore potrà aggregarsi solo previo acquisto a titolo definitivo, oppure con una proroga concordata sul contratto. Si può fare, insomma. Ma devono volerlo in tre, le due squadre e il calciatore. Al momento, l’attaccante pensa soltanto al presente, e alla maglia numero 20 da indossare. Da lì in poi, il ritmo sarà esclusivamente scandito dalle partite, dalle occasioni, da ciò che arriverà sul rettangolo verde. Magari con qualche ritardo in meno, come capitato sia per l’ufficializzazione, sia per l’aereo privato con cui ha viaggiato da Torino a Parigi. Un volo breve, poco più di un’ora, durato però un’eternità per quel continuo rimandare la partenza in grado di impensierire tutti. Una volta atterrato, ecco il mistero dei post social rimossi, poi spiegato come una carineria nei confronti del Psg, impegnato in Coppa di Francia proprio quando Muani inaugurava la nuova tappa. Mettiamola così: ci sono stati approdi più morbidi sul pianeta Juve...