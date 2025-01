“Gatti il più determinante della Juve. Motta inesperto? Beh, Sacchi…”

"Conceicao e Thiago sono giovani, non inesperti perché hanno già mostrato il valore. Thiago Motta è stato la grande sorpresa del campionato con il Bologna e Conceicao ha vinto con il Porto. C’è tempo. Vero che Arrigo non è che avesse fatto tanto: veniva dalla C e dalla B. Il Capello che ho avuto io veniva dalla Primavera del Milan, ha fatto tre partite con noi, poi è tornato alla Primavera. Liedholm era un monumento. E Trap aveva da poco lasciato il Milan. Boniperti lo prese e lo mise lì: aveva una squadra da mille e una notte. Certo, tutto era legato alla squadra che avevi. Auguro a Thiago e al portoghese di diventare come loro. La tifoseria pretende tanto, e magari i giocatori non sono di prima presa. Ma è sempre così: i primi ad andarci di mezzo sono i tecnici. Non si scappa".

Conceicao ha qualche linea caratteriale di Capello?

"Fuma il sigaro… Capello non mi pare proprio lo fumasse".

Servono giocatori leader…

"Nel Milan c’è Maignan, anche se qualche errore recente…Non sta rendendo secondo le reali capacità. Aggiungo Theo Hernandez, ma deve essere nel verso giusto. E’ stato fantastico in passato, ha trascinato il Milan a grandi livelli, ci ha fatto divertire. Sulla fascia sinistra spingono lui e Leao del quale non puoi fare a meno. Sono determinanti. Ma Leao va ad alti e bassi, in passato ha fatto di più e meglio. Ormai lo conoscono, lo hanno studiato, lo raddoppiano, è meno facile partire ed andare".

E nella Juve?

"Koopmeiners doveva diventare determinante. Finora il più determinante è Gatti: vien avanti, si fa sentire. Bella crescita. Certo: hanno perso Bremer, un grosso investimento… Invece visto Kalulu? Mi piaceva, non capisco cosa ci sia dietro la scelta del Milan. A Bergamo ha segnato da attaccante".