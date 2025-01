Vlahovic, ombre Arsenal e Kolo Muani: l'agente è a Torino ma la Juve...

Kolo Muani si sottopone alle visite mediche e Dusan Vlahovic guarisce ... Una battuta, dai, perché ovviamente non c’è nessun legame di causa-effetto tra i due avvenimenti e l’attaccante serbo aveva già impostato, così dicono, un piano di recupero che gli consentisse di evitare ricadute e di recuperare in vista della sfida di domani pomeriggio contro il Milan . Una partita oltremodo delicata per entrambe nella corsa verso la qualificazione alla prossima Champions League: entrambe sono attardate e non devono perdere contatto dal quarto posto. Il Milan cerca la rimonta e la Juve , ovviamente, lo vuole a tenere a distanza e quindi oltre a ritrovare la solidità difensiva, a Thiago Motta serviranno i gol. Quelli che può portare in dote appunto Vlahovic , certo, ma anche Kolo Muani perché, attenzione, nell’ottica delle “rotazioni” per evitare sovraccarichi e infortuni muscolari assortiti, bisogna tenere conto di una variabile tutt’altro che secondaria: il francese non potrà giocare nelle sfide di Campions League che mancano da qui alla fine del girone a cominciare, quindi, da quella di martedì a Bruges . Logico, quindi, che Motta voglia gestire le forze dei giocatori a sua disposizione chiedendo al rientrante Valhovic di “dare tutto” per un tempo prima di lasciare spazio al nuovo arrivato.

Juve: Nico Gonzalez deve rifiatare, Conceicao ancora a parte

Chiariamoci: Kolo Muani è in condizioni fisiche tali da poter certo giocare dall’inizio, ma arrivato nello spogliatoio bianconero da due giorni appena e non ha ancora imparato il nome di tutti i compagni, altro che i movimenti: un azzardo metterlo in campo dall’inizio. Poi sì: Motta ha ampiamente abituato a stupire e non è possibile escludere nulla, neppure che decida di tenere tutti e due gli attaccanti in panchina all’inizio per schierare lo stesso fronte offensivo di Bergamo senza un centravanti di ruolo. Bisogna anche tenere conto del fatto che Nico Gonzalez, parso stanco già a inizio ripresa contro l’Atalanta, ha bisogno di rifiatare in ottica Champions e per contro non è ancora certa la disponibilità di Conceiçao, anche lui alle prese con una affaticamento muscolare, che ieri si è allenato ancora a parte e probabilmente verrà preservato per la trasferta in Belgio.