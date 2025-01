Motta: "Cambiaso gioca Juve-Milan. Gli incedibili? Già me li hanno venduti..."

Dopo l'ennesimo pareggio stagionale arrivato a Bergamo contro l'Atalanta, la Juventus si prepara ad ospitare il Milan per la 21esima giornata del campionato di Serie A . Una partita che sa di vero e proprio scontro diretto per il quarto posto, con i rossoneri che si trovano a tre punti di distanza con una partita in meno. Nella conferenza stampa di vigilia, Thiago Motta ha presentato il match, affrontando anche il caldo argomento in casa bianconera legato al calciomercato .

Juve-Milan, la conferenza stampa di Motta

Thiago Motta analizza il momento dei suoi, dando il benvenuto ad Alberto Costa: "La squadra sta bene, sono recuperati. Alberto ( Costa, ndr) è arrivato molto bene, portando grande energia ed entusiasmo. Sarà un calciatore in più che potrà aiutare la squadra".

La Juventus nella scorsa partita contro l'Atalanta è sembrata più in gamba. Arriva anche la conferma da Motta: "La squadra è sempre stata bene sotto il piano fisico, poi dipende dalle partite e dalle richieste verso i singoli giocatori. Abbiamo avuto situazioni non facili da gestire, causate dai problemi fisici, ma i giocatori che sono andati in campo hanno fatto bene". Arriva un Milan in rilancio e cerca di riscatto. Come si ferma l'attacco rossonero? "Il Milan attaccherà in maniera diversa? Parliamo di giocatori di grande livello, abituati a giocare partite importanti. Affronteremo il miglior Milan possibile, l'importante è pensare a noi e dare il massimo".

Com'è stato assistere alla gara contro la Dea da squalificato, soprattutto da una prospettiva diversa? "Cosa ho visto di diverso? Vedere la gara dall'alto è diverso, in panchina la senti di più. Ho visto qualche errore di troppo, parlando dell'aspetto tecnico, abbiamo sbagliato qualche pallone di troppo. Per poter continuare a crescere e migliorare, in questo dobbiamo fare molto bene. Ma con le tecnologie di oggi, guardo le partite vedendo tanti altri movimenti. Sono strumenti che aiutano, ti permettono di far vedere ai giocatori le situazioni da migliorare".