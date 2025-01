Bagnaia, sprint Juve: l’autografo di Vlahovic e l’incitamento a Cambiaso

La Juventus è alle prese con la preparazione della gara contro il Milan , in programma sabato alle 18. Thiago Motta sta studiando le ultime mosse, alle prese con gli infortuni e i dubbi tattici . Un aiuto è arrivato però durante l'ultimo allenamento, un incoraggiamento "sprint": a far visita ai ragazzi bianconeri è passato il campione della MotoGp Pecco Bagnaia . Tanti gli abbracci con i giocatori, con un siparietto particolare con Dusan Vlahovic .

Bagnaia e l'incoraggiamento ai calciatori Juve: "Siete pronti? Forza!"

Il pilota è uno juventino sfegatato, tanto che le sue sortite alla Continassa non sono poi così rare. Nel pomeriggio di venerdì, in un momento particolare per la Juventus, Pecco è passato a salutare i ragazzi nel momento in cui si accingevano a prendere parte all'allenamento. Il primo a salutarlo è Dusan Vlahovic, con il serbo che "concede" un autografo a Bagnaia prima di salutarlo con: "Ciao campione!". Poi si susseguono Locatelli, Pinsoglio, Di Gregorio, Rouhi, Yildiz, mister Motta, Thuram, Weah, e Cambiaso al quale rivolge un grande incoraggiamento per la partita con i rossoneri: "Forza forza!".

