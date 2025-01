Kolo Muani e la Juve: perché sta slittando l'ufficialità del colpo mercato

Kolo Muani non è ancora stato ufficializzato dalla Juventus e i tifosi si sono allarmati. Le domande sono incominciate a piovere una dopo l'altra, visto che il giocatore è già atterrato a Torino mercoledì 15 gennaio . Il calciatore ha poi svolto le visite mediche la giornata seguente, in attesa soltanto di mettere nero su bianco con la Vecchia Signora . L'accordo con il Psg è stato raggiunto sulla base di un prestito secco ed è proprio per questo motivo che ancora i bianconeri non hanno potuto rendere noto l'acquisto del francese. Ma non dipende dal club italiano. E allora cosa si attende di preciso?

Kolo Muani-Juve, cosa sta succedendo

La Juventus non ha potuto ancora ufficializzare l'acquisto di Kolo Muani per un problema tecnico che deve risolvere il PSG. Di cosa si tratta? Il club ha infatti in essere 6 prestiti di giocatori over, ovvero il massimo consentito dal regolamento. Per il passaggio definitivo dell’attaccante francese ai bianconeri, i parigini devono liberare uno di questi posti, quindi uno dei sei calciatori deve risolvere il prestito o deve essere acquistato a titolo definitivo. L'operazione non è a rischio e Giuntoli, da Torino, sta aspettando solo che arrivi la documentazione da parte dei campioni della Ligue 1. Qualora non dovesse arrivare nelle prossime ore, Thiago Motta non potrebbe convocate la punta per il big match contro il Milan.