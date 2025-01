Cambiaso-City, ma Real e Bayern non si aspettano? Giuntoli e l'input Juve

TORINO - Oggi Andrea Cambiaso potrebbe giocare contro il Milan la sua ultima partita con la maglia della Juventus : la 65ª per la precisione. In teoria potrebbe tagliare anche il traguardo delle 66, con la sfida di martedì sera in Champions League a casa del Bruges . Difficilmente andrà oltre, al netto del solito detto per cui “le vie del mercato sono infinite”. Il perché è presto detto: entro le prossime 48 ore il Manchester City , con il proprio direttore sportivo Txiki Begiristain , formalizzerà l’offerta di 65 milioni con bonus per l’acquisto del terzino bianconero al quale verrebbe raddoppiato l’ingaggio con un nuovo contratto quinquennale e opzione per la sesta stagione .

Cambiaso paga il nuovo difensore della Juve

La Juventus proverà ad alzare il prezzo, forte anche del fatto che in estate probabilmente si aprirà un’asta per il ligure, con l’ingresso in “sala” anche del Real Madrid e del Bayern Monaco, ma è davvero difficile credere che a fronte della proposta del club inglese il dt Giuntoli non accetterà la base di partenza con un ritocco magari anche sostanzioso legato però alla variabile di altri bonus. Anche perché il bottino, oltre a ossigenare le casse della società bianconera - va ricordato che l’input è “competitività e sostenibilità” e i conti in rosso vanno rimessi in equilibrio -, permetterebbe alla stessa Juventus di muoversi con maggiore agilità nelle ultime due settimane del mercato di riparazione e prendere il difensore, se non due, deputati a riempire il vuoto lasciato da Bremer e Cabal, alle prese con la lunga convalescenza dopo le operazioni subite per ricostruire i legamenti crociati del ginocchio.