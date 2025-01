Cambiaso, Douglas Luiz e Juve-Milan: alla fine conta solo il risultato

“Nella testa di Cambiaso” sarebbe un bel format per un documentario, anzi oggi si chiamano docufiction, in cui mischiare emozioni forti e introspezione psicologica. Racconta la storia di un giocatore che sta trattando con il Manchester City, una delle cinque squadre più ricche e famose del mondo, ma scende in campo per giocare, con la maglia della Juventus un grande classico del calcio italiano, peraltro una partita difficile e da vincere per evitare guai. Quale disperata ricerca della concentrazione deve attuare e quali spinte inconsce possono fargli perdere l’equilibrio mentale (lui che con gli scivoloni ultimamente ha un pessimo rapporto)? Verrebbe fuori qualcosa di intrigante, come intrigante è Juventus-Milan di questo pomeriggio, sfida tra due squadre che in estate hanno programmato una rivoluzione e, a gennaio, stanno rivoluzionando i programmi. Il Milan ha dato il ribaltone in panchina, abbandonando la filosofia di Fonseca per la prosa di Conceiçao. La Juventus sta portando avanti un mercato invernale ricco e movimentato come uno estivo, prendendo in considerazione la cessione di un giocatore, Cambiaso appunto, che fino a un mese fa veniva descritto (in modo assolutamente lecito) come un pilastro del futuro juventino. Entrambi i club, insomma, hanno sbagliato qualche calcolo in estate, se in inverno si ritrovano in queste condizioni.