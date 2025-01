"Marziano, ci lasciò a bocca aperta": Kolo Muani e il periodo dall'ex Juve

TORINO - Il lungo viaggio di Kolo Muani, prima della Juventus, ha vissuto due tappe italiane. Bisogna riavvolgere il nastro e tornare indietro all’estate 2015. L’attaccante francese ha appena lasciato le giovanili del Torcy, grande fucina di talenti in Francia: da lì passò anche Paul Pogba, per intenderci. I club che seguono Kolo Muani sono tanti. In patria, ma anche in Italia. Ed è così che si presenta alla Cremonese, in compagnia del papà. Resta solo pochi giorni in prova, ma poi va via. Toccata e fuga raccontata così da Stefano Giammarioli, ai tempi ds grigiorosso: "Eravamo in Serie C, in una fase un po’ complessa, ma le qualità del ragazzo si vedevano a occhio nudo. Era fisicamente esile, ma aveva una forza spaventosa. Con noi è rimasto pochi giorni perché poi ha preferito andare in prova al Vicenza, che era in Serie B. Non abbiamo neanche avuto il tempo di parlare col padre e con l’entourage: lo avremmo sicuramente tenuto, non aveva qualità tali da immaginare che avrebbe giocato una finale dei Mondiali, ma di sicuro era forte. Non eravamo pronti per lui, all’epoca". Così Kolo Muani si sposta a Vicenza.