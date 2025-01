Juve-Milan, i convocati: prima volta Alberto Costa, la scelta su Conceicao

A poche ore dal fischio d'inizio di Juventus-Milan, in programma alle ore 18:00 all'Allianz Stadium di Torino, il club bianconero ha pubblicato la lista dei convocati. Una partita fondamentale per la corsa alla prossima Champions League, con la squadra di Conceicao che insegue con tre punti di distanza ed una partita in meno. Per questo scontro diretto, Thiago Motta potrà contare su alcune soluzioni in più dopo i recuperi degli infortunati e le ultime mosse sul mercato.