Tomori, Ibra sbarra la strada alla Juve: "È nostro e a Conceicao piace"

La 21esima giornata di Serie A vede fronteggiarsi nuovamente Juventus e Milan. Le due formazioni si ritrovano dopo solo due settimane dal confronto in Supercoppa che ha visto i rossoneri uscire vittoriosi e volare poi verso la conquista del trofeo. Ma le due squadre sembra possano incrociarsi anche sul terreno del calciomercato. L'interesse dei bianconeri per Tomori non è più un segreto. Le trattative sembrano però in salita, e a far chiarezza nel prepartita è stato Zlatan Ibrahimovic.