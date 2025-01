Mercato Juve, Kalulu consiglia Tomori: "Dal Milan al bianconero, Per me..."

Su Tomori...

Non poteva mancare una domanda sull'ex compagno di reparto al Milan Fikayo Tomori, obiettivo di mercato dei bianconeri. Nel pre-partita Zlatan Ibrahimovic ha fatto il punto sul mercato del Milan facendo capire che il centrale inglese è una pedina importante per Conceicao, Kalulu ha commentato così: "Sono quattro anni che sono in Italia, ogni anno c’è tanto rumore sul mercato, in questo paese piace tanto. Io guardo solo quando i contratti sono firmati. Per quanto riguarda questo passaggio io parlo personalmente e per me è andato bene”.