Motta parla da Juve: "Mbangula importante, a Vlahovic dico: qualità. Yildiz..."

Motta: "Abbiamo dominato"

Motta è poi intervenuto in conferenza stampa: "Abbiamo dominato nel secondo tempo? Anche nel primo tempo siamo stati superiori. Abbiamo fatto meglio del nostro avversario durante tutta la partita ed è per questo che abbiamo vinto. Che sapore ha la vittoria? Grande sapore vincere contro una grande squadra che ha grandi giocatori e un tecnico di grande esperienza. Sono tre punti importantissimi davanti ai nostri tifosi che ringrazio. I nostri giocatori hanno bisogno del supporto perchè si meritano tutto questo" ha dichiarato il tecnico della Juventus.

Su Yildiz e Vlahovic

Su Yildiz, sostituito all'intervallo per infortunio: "Ha sentito un po' tirare all'adduttore e non volevo rischiarlo. Dobbiamo valutarlo". Su Vlahovic: "Come sta Vlahovic ? Conceicao può recuperare? Dusan sta molto bene ed ha aiutato la squadra nei minuti in cui ha giocato. L'importante non è la quantità dei minuti, ma la qualità. Francisco sta migliorando e spero possa esserci nella prossima". Infine, su Mbangula e dal clima intorno alla Juve: "Mbangula sta giocando bene e tanto. Oggi ha avuto una qualità importante. È grazie anche a lui se abbiamo segnato. Infastidito dal clima intorno alla Juve? Ho visto un grande ambiente nello stadio. Ho visto i tifosi sostenere i giocatori e hanno dato una spinta in più. È normale per una squadra come la nostra quella di arrivare alla vittoria. L'ambiente mi è piaciuto tantissimo. Grazie ai nostri tifosi che sono stati molto positivi con i nostri giocatori. Sta diventando la Juve di Motta? È la nostra Juventus che sta crescendo e sta migliorando. Per arrivare alla vittoria esiste solo un modo: lavorare tanto. Abbiamo attraversando qualche difficoltà, ma dobbiamo superarci nel quotidiano per arrivare a fare una prestazione come oggi sia nella fase difensiva che nella fase offensiva".

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE