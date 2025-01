"Faccio la differenza": Weah straripante, Mbangula timbro Stadium: "Ora tutte" © .

Desiderio espresso al compleanno? Non lo posso dire altrimenti non si avvera. C’era magari un gol al Milan, ma anche di più di un gol in una partita. Grande partita, abbiamo fatto bene e abbiamo meritato. Mi piace fare gol davanti ai nostri tifosi. Ora so che devo farli anche in trasferta, in tutte le partite se si può. Lavoro per questo". Lo ha detto Samuel Mbangula ai microfoni di Dazn. Il calciatore della Juve è stato decisivo nella vittoria contro il Milan sbloccando il risultato nel secondo tempo.