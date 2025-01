Da 0 a 100! Kolo Muani e l’anno da sogno all’Eintracht: la Juve riparta da lì

Un anno e mezzo fa, Randal Kolo Muani si trasferiva al Paris Saint-Germain per una cifra non lontana dai 100 milioni di euro. Una tripla cifra di valutazione che vista oggi, pensando ad un giocatore che a gennaio viene ceduto in prestito, viene chiaramente rivalutata, anche al netto degli 11 gol segnati in 18 mesi. Un numero in decisa controtendenza rispetto al bilancio della stagione 2022/23, l’unica trascorsa in Germania con l’Eintracht Francoforte, ma che è stata il volano decisivo per lanciare la sua carriera, che lo ha portato a giocarsi una chance molto importante con la Juventus . Di rilancio, forse, per la prima volta in un percorso che era stato un’ascesa costante. Fino a trovare l’impennata nell’Assia.

Kolo Muani e l’Eintracht, amore a prima vista

Il direttore sportivo Markus Krösche nell’estate 2022 si è trovato a costruire una squadra per poter competere anche in Champions League, traguardo tanto sorprendente quanto meritato. Già nei mesi precedenti però si era concesso il primo ‘regalo’, ripetutamente inseguito negli anni precedenti: proprio Kolo Muani, reduce da due ottime stagioni con il Nantes in Ligue 1 e a 24 anni alla ricerca di un salto di qualità. In un ambiente in cui la storia di punte passate e ripartite a suon di milioni verso mete di altissimo profilo, il francese non ha fatto altro che… unirsi alla fila.

E pensare che all’inizio non era nemmeno un titolare nella mente di Oliver Glasner. Anche perché il tridente brillante dell’anno precedente che aveva conquistato l’Europa League, composto da Kamada, Lindström e Borré, era rimasto ‘integro’ in rosa e da quello voleva ripartire, con la voglia di inserire passo per passo anche Mario Götze. E Randal? Ha iniziato come alternativa di lusso. E l’inizio, per l’appunto, non è stato proprio il massimo: all’esordio in Bundesliga l’Eintracht è stato travolto dal Bayern con cinque gol subiti nel primo tempo. Il classe ’98 è entrato all’intervallo e ha dato una scossa, per quanto possibile, segnando anche il suo primo gol in assoluto dopo aver soffiato il pallone a Neuer con una pressione solitaria che sembrava inutile, ma che, al contrario, ha lasciato il segno eccome.