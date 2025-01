Juve, Brugge super offensivo: la stella e la scheda degli avversari Champions

Diverse le vecchie conoscenze della Serie A che hanno vestito la maglia della compagine belga. Due, in particolare, che hanno poi giocato nella stessa città ma in squadre diverse: Carlos Bacca e Ivan Perisic . Entrambi si sono distinti nella Pro League, vincendo rispettivamente in titolo di capocannoniere nel 2013 e 2011. Se per il colombiano l’esperienza con il Milan non è stata delle migliori, per il croato la sua avventura con l’Inter è stata costellata di vittorie e grandi prestazioni. Ultimo, in ordine cronologico è Charles De Ketelaere , approdato anche lui a Milano sponda "Diavolo", milita oggi nell' Atalanta dove è diventato un titolare inamovibile nell'undici di Gian Piero Gasperini. Ultimo ad aver indossato la maglia della formazione belga è Skov Olsen , trasferitosi dal Bologna ai nerazzuri.

Juve in Champions, come gioca il Brugge?

La formazione belga è allenata da Nicky Hayen, che lo scorso anno ha riportato i nerazzurri alla vittoria della Pro League, la quinta consecutiva, il primo conquistato all’esordio in panchina. Il tecnico esprime un calcio offensivo, prediligendo moduli come il 4-2-3-1 e il 4-3-3. In porta il posto da titolare è di Mignolet, ex Liverpool e Sunderland. In difesa i più utilizzati sono Joel Ordóñez, Maxim De Cuyper (sul quale c'è stato un interesse dell'Inter la scorsa estate), Joaquin Seys (fuori per infortunio), Zaid Romero (fuori per infortunio), Kyriani Sabbe e Brandon Mechele. A centrocampo Raphael Onyedika, Ardon Jashari e Hans Vanaken. In attacco il più impiegato è Christos Tzolis, tra l'altro giocatore più talentuoso, con l'ex Bologna Andreas Skov Olsen, il centravanti Ferran Jutglà e gli esterni Michal Skoras e Chemsdine Talbi.