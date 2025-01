Pagelle Juve: Locatelli dominante, ovazione Mbangula, Weah implacabile

All. Motta 7

Torino non è Riad. E neppure Milano: allo Stadium la Juventus ritrova la vittoria, la prima del 2025, a 70 giorni dall’ultimo successo casalingo, il 2-0 rifilato il 9 novembre al Torino. Gli errori del passato contro il Milan sono stati di lezione per Motta: dopo essere passati in vantaggio i bianconeri non si sono chiusi ma hanno trovato subito il raddoppio per mettere al sicuro il risultato, cosa che non era successa in Supercoppa. E adesso, con la Juventus quarta in classifica (almeno per una notte), il tecnico può pensare con maggiore serenità alla Champions.