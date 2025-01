La buona e la cattiva notizia Juve: la differenza tra i gregari e i leader

Finalmente! Sospira (o urla) la gente bianconera. Era questa la Juventus che tutti si aspettavano con Thiago Motta in panchina. Una squadra dominante, concentrata, che segna il primo gol e cerca il secondo con la necessaria cattiveria agonistica. Eppure la partita contro il Milan non è stata tanto diversa da quella contro l’Atalanta e da alcuni spezzoni di altre partite pareggiate malamente, cambia il risultato e, quindi, cambia la percezione della prestazione (non solo in chi osserva, ma anche in chi gioca). La Juventus non stava naufragando prima (a parte per i risultati che mancavano) e non sta veleggiando verso un sicuro trionfo ora. Certo, c’è una buona notizia: forse la squadra, da Motta in giù, ha capito che basta poco per trasformare i pareggi in vittorie. Con il minimo sindacale di cattiveria, concentrazione, coraggio nella gestione, i bianconeri potrebbero vincere molte più partite nel girone di ritorno e togliersi anche qualche bella soddisfazione. Ma c’è anche una cattiva notizia: nonostante una partita dominata, soprattutto nel secondo tempo, la Juventus ha comunque mostrato qualcuna delle fragilità che ne hanno rallentato il percorso fin qui. Il che significa che basta poco anche per tornare ai pareggi e ai pareggini, quindi - da Motta in giù - nessuno può permettersi di allentare la tensione.