Sorpresa Juve, oltre Tomori e Hancko: Giuntoli studia altre due candidature

Juve-Tomori: tutti gli scenari

Non del tutto tale, per dire, quella che porta a Danso del Lens, che ha caratteristiche non pienamente adeguate alle idee tattiche di Motta. Una pista, insomma, piuttosto sfumata e flebile, sebbene non la si debba trascurare definitivamente. Così come quella che conduce a Tomori, perché il difensore del Milan è tra i preferiti proprio per le sue caratteristiche, perché conosce già il campionato e, infine, perché si integrerebbe subito con Kalulu. Ecco: per sbloccare il Milan potrebbero davvero rivelarsi utili i denari derivanti dalla cessione di Cambiaso, ma anche i rossoneri sono alle prese con incastri di mercato e la situazione non è semplice: "Tomori è un nostro giocatore e sta bene al Milan – ha spiegato, secco, Ibrahimovic prima della partita si ieri –. Con Fonseca era un momento diverso, a Conceiçao piace davvero tanto". Allora ecco che dal lavoro di confronto tra Giuntoli (con il suo staff di mercato) e Motta sono salite alla ribalta due nuove candidature che potrebbero spostare gli equilibri nelle gerarchie di acquisto.

