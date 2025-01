Kalulu leader e ora anche idolo Juve, il post con Boniperti scatena i tifosi

Kalulu festeggia e cita Boniperti

Il francese al termine della partita ha festeggiato la vittoria con il resto del gruppo e ha espresso tutta la sua felicità sui social. Un carosello di immagini, video ed emozioni, accompagnato da un copy breve ma emblematico: "Dopo la tempesta". La 15 sudata e appoggiata sulla propria poltroncina negli spogliatoi, il video del gol e l'esultanza insieme a Mbangula, fino alla frase di Boniperti: "Vincere non è importante. È l'unica cosa che conta". Lo ha voluto ribadire dopo le dichiarazioni equivoche di Thiago Motta delle scorse settimane sull'ossessione per i tre punti. Anche l'allenatore lo ha precisato: "Lavoriamo per questo", ha detto più volte. E con un Kalulu così è molto più semplice tornare a casa con il sorriso.

Kalulu, il leader della difesa

Il difensore non esce mai dal campo e il motivo è abbastanza chiaro: è sempre lucido in difesa e anche in fase di costruzione dà un grande contributo alla manovra, nonostante giochi nella parte sinistra del campo, non quella a lui più congeniale. Le sue sgroppate spesso aiutano la squadra ad uscire da situazioni complicate e garantiscono all'allenatore una soluzione in più. Ha già collezionato 1527 minuti in Serie A e questo numero è destinato a salire.

