Kelly è il pallino di Giuntoli, la Juve si è già mossa! Rispunta anche Veiga

Tomori prima scelta

E la Juventus non perde le speranze di arrivare a Tomori, prima scelta nonostante le prestazioni non proprio esaltanti contro i bianconeri negli scontri diretti con il Milan in Supercoppa il 3 gennaio e in campionato, sabato. Il problema non è tanto l’accordo tra club, che non c’è ancora ma che si può sempre trovare, ma la volontà del giocatore che finora avrebbe manifestato dubbi sulla possibilità di lasciare Milano in questa sessione di mercato. La partita non è del tutto chiusa: la Juventus ha due settimane per convincere Tomori e per convincersi del tutto che l’investimento possa valere la pena. E nel frattempo portare avanti la trattativa con il Milan che finora non si è mai scostato da una valutazione di 30 milioni in un’operazione che, secondo il club rossonero, non può essere diversa da un prestito con obbligo di riscatto. Ci saranno altre puntate, come per Hancko: il Feyenoord tiene la porta chiusa, però a fine gennaio di solito qualche spiraglio si apre. Lo slovacco è un nome che alla Juve convince tutti, a partire da Thiago Motta: se non sarà in questa sessione, sarà per giugno.