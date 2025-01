Douglas Luiz al Manchester City: cosa c’è di vero. Cambiaso: offerta in arrivo

TORINO - Nuovo anno, nuovo Manchester City. Sul campo, sicuramente, con il 6-0 rifilato ieri all’attapirato Ipswich che allunga la recente striscia positiva dei citizen a quattro vittorie nelle ultime cinque giornate. Ma anche nella fisionomia, a ben vedere. Perché l’organico ha necessità di un sostanzioso restyling e Guardiola, sull’argomento, ha le idee piuttosto chiare. Tamponata l’emergenza difensore centrale con gli innesti di Reis e Khusanov e rinnovato l’attacco con l’arrivo di Marmoush, infatti, Pep ha ora l’esigenza di portare all’Etihad Stadium il sostituto del partente Walker. E i suoi occhi si sono posati su Torino. Il principale profilo nel mirino risponde, dunque, al nome del bianconero Andrea Cambiaso, per cui è attesa a stretto giro di posta la formalizzazione di un’offerta da 65 milioni totali, su per giù. "Per ora non c’è trattativa", la posizione tenuta da Giuntoli, a riguardo, nei minuti precedenti il successo casalingo sul Milan. Frase in cui "per ora" spicca più del seguito. L’esterno ligure, in fondo, è pedina quantomai “guardiolesca” per attitudine e duttilità. E, in quanto tale, è coerentemente molto apprezzata da Pep stesso.