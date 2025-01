Yildiz e McKennie rischiano, Conceicao fuori: Brugge-Juve, chi con Motta?

Le condizioni di McKennie e Conceicao

Pure l'americano si è fermato a fine partita: altro problema muscolare, stavolta al flessore sinistro. E anche qui: non ci sono lesioni, e per questo si auspica una ripresa veloce, evitando tuttavia rischi che potrebbero diventare potenzialmente dannosi. Del resto, è la stessa filosofia adottata per il rientro di Francisco Conceiçao, ai box di fatto da inizio anno. Chico è ben più lontano dal ritorno e ha cerchiato in rosso l'obiettivo Napoli, la trasferta al Maradona. Il portoghese nelle scorse ore ha continuato il lavoro in campo, nuovamente in solitaria, così come aveva svolto gli ultimi allenamenti; sostanzialmente, nessun passo in avanti dopo il sovraccarico al flessore della gamba destra. Tre casi aperti, dunque, per Motta.

Milik e Kolo Muani

Ai quali si sommano le corse di Arek Milik, atteso nei prossimi giorni davanti a nuovi test per comprendere meglio i tempi di recupero, e se potrà accelerare il percorso. A qualche tifoso incrociato tra centro medico e Continassa, giorni fa, aveva raccontato di star bene. Ma gli acciacchi da rientro si sono fatti sentire e hanno rallentato nuovamente tutto. Nel frattempo, Kolo Muani si allena e Thiago aspetta tutti gli okay che può ricevere, consapevole un’altra volta della necessità di stringere i denti e al contempo della delicatezza del momento. Questa stagione, per la Juve, sembra non essere fatta d’altro.

