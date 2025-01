"Per Motta Koopmeiners c'è sempre, Vlahovic no: la nuova Juve con Kolo Muani"

Come inserire i nuovi innesti? Le possibili soluzioni

Allargando il tema dall'attacco a tutta la squadra, negli studi Sky ci si chiede come si possa schierare la Juve visti gli arrivi di Alberto Costa e Kolo Muani. Due le possibili soluzioni. La prima formazione è un 4-2-3-1 con Di Gregorio in porta, McKennie, Gatti, Kalulu e Cambiaso in difesa, in mediana Locatelli e Thuram, poi i tre trequartisti con Yildiz a sinistra, Mbangula a destra e Koopmeiners al centro dietro alla prima punta Kolo Muani. Nell’altra Vlahovic prima punta con Kolo Muani a sinistra e Yildiz a destra a comporre il terzetto offensivo, in questo caso il centrocampo è a tre con Thuram, Locatelli e McKennie mentre in difesa Costa a destra, Cambiaso a sinistra e al centro Gatti-Kalulu: un 11, in questo caso, senza Koopmeiners. Marchegiani si esponde: "Yildiz trequartista non mi piace. Nella partita col Milan, con due squadre che si affrontano a viso aperto, vanno bene Koopmeiners e Thuram come interni di centrocampo, tra l’altro sono due mezzali che giocano coi piedi invertiti, ai miei tempi non sarebbe mai successo. Ci sono principi che ora sono diversi rispetto al calcio nostro. Ma tornando a Yildiz: quando giochi contro squadre più chiuse secondo me si può rischiare di perdere un centrocampista". Nel merito del discorso, Marchegiani torna sui suoi passi: "Lo vedo un 4-2-3-1 con Yildiz trequartista, poi sugli altri tre giocatori offensivi si può ruotare. Nella seconda formazione proposta non c’è Koopmeiners? A me piace tantissimo come giocatore, ma in un livello alto come quello che sta prendendo la rosa della Juve può anche subentrare, non deve per forza partire dall’inizio. Poi può giocare anche nei due di centrocampo".