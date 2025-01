Kolo Muani, eccolo in campo! Juve, in gruppo anche Yildiz, McKennie e Conceicao

Arrivano ottime notizie dalla Continassa per la Juve . Vigilia di Champions League per i bianconeri, che domani affronteranno il Brugge per la penultima gara del girone. Diversi i dubbi sopraggiunti sulle condizioni di alcuni singoli in vista del match con il club belga, che hanno accompagnato Thiago Motta nelle scorse ore. Ma la seduta di allenamento di questa mattina, con la prima parte a porte aperte, sembra aver scongiurato diversi rischi, restituendo invece novità positive. In aggiunta ad alcuni recuperi, anche una nuova presenza parecchio attesa tra i bianconeri.

Juve, Motta sorride. Yildiz, McKennie, Conceicao: il punto

Al via della seduta di lavoro presenti in gruppo sia Kenan Yildiz che Weston McKennie. Entrambi erano usciti malconci dalla gara col Milan: il primo con un affaticamento all'adduttore sinistro, il secondo con un problema muscolare al flessore sinistro. L'apprensione era soprattutto per il numero 10 bianconero: il turco, infatti, aveva abbandonato il campo durante la sfida con i rossoneri. Oltre a loro due, presente anche Francisco Conceicao, con quest'ultimo che era ai box da inizio anno. Sta di fatto che tutti e tre sono apparsi regolarmente insieme agli altri compagni, e saranno dunque disposizione per la trasfera europea.

Nell'allenamento aperto di questa mattina, per un Adzic sembrato leggermente in disparte rispetto al resto del gruppo, Vlahovic si è invece visto colloquiare in maniera fitta con Koopmeiners. Nelle ripetute a trascinare il gruppo, davanti a tutti, Mbangula, trascinatore nella gara contro il Milan di sabato scorso. Grande concentrazione e intensità durante il torello: tra i più attivi Weah e... il neo arrivato Kolo Muani.