Nonge al Troyes non trova spazio: la Juve pensa a un nuovo prestito

Il futuro di Nonge sembra poter cambiare ancora. In estate la Juventus l'ha mandato in prestito in Ligue 2 in Francia per permettergli di giocare con continuità dopo l'esordio con i bianconeri. Ma in questi primi mesi, il centrocampista belga, ha faticato a trovare spazio ed è stato mandato anche nella seconda squadra del Troyes per un certo periodo. Alle sei presenze con la prima squadra, infatti, vanno aggiunte anche le 5 (con un gol) con la squadra B. E ora per lui potrebbe arrivare un nuovo cambio.

Nonge, futuro in Svizzera

Primi sei mesi difficili per Nonge al Troyes. Il centrocampista della Juve è arrivato ad agosto con altre idee e prospettive, ma durante la stagione ha trovato poco spazio. Soltanto due le partite da titolare e quattro spezzoni (senza contare quelle con la squadra B). Troppo poco per lui per provare a mettersi in mostra e accumulare minutaggio per crescere. Per questo motivo il classe 2005 potrebbe anche cambiare aria in questa finestra invernale di mercato. Infatti, per il belga è vicina una nuova esperienza in prestito ma stavolta in Svizzera con la maglia del Servette.

Un percorso particolare quello di Nonge che nella passata stagione si è messo in mostra con la Next Gen prima di ricevere la chiamata di Allegri. Il tecnico l'ha confermato con i grandi dopo una serie di allenamenti positivi e gli ha concesso anche l'esordio in Serie A contro la Salernitana. Poi anche la partita difficile con il Napoli: entrato e sostituto in appena 14' dopo una serie di errori che hanno compromesso la partita. Da qui la decisione del club bianconero di mandarlo a giocare, ma dopo sei mesi non è riuscito a trovare la continuità sperata. Il possibile cambio di maglia potrebbe dargli nuovi stimoli per cercare di trovare più spazio in questa seconda parte di stagione.