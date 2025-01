Motta, conferenza Champions Brugge-Juve: tutte le dichiarazioni in diretta

Motta: "Yildiz, McKennie e Conceicao sono recuperati"

Prima dell'inizio della conferenza, Thiago Motta ha parlato a Sky Sport: "Ritrovare una rosa quasi completa? Abbiamo avuto difficoltà dall'inizio della stagione, adesso mancano solo Arek, Gleison e Juan. Domani dovremo fare una grande partita contro una squadra che sta bene e che sta facendo cose importanti in campionato ed in Champions League, saremo pronti. Il nostro obiettivo è la vittoria. Il Brugge ha fatto bene anche in trasferta, sono giovani, hanno grande energia, sono organizzati e giocano bene a calcio anche in fase difensiva. Se è il nostro momento migliorare? L'importante è dare continuità sia nelle prestazioni che nel risultato. Contro il Milan abbiamo vinto meritatamente, domani vogliamo ripeterci". Infine sulle condizioni di Yildiz, McKennie e Conceicao: "Stanno bene e sono recuperati, per Dusan è lo stesso. Se giocherà? La cosa più importante non è la quantità di minuti in campo, ma la qualità".

Koopmeiners: "La mia posizione? Abbiamo tutti grande libertà"

Anche Koopmeiners ha iniziato parlando a Sky Sport: "Sarà una serata bellissima, vogliamo vincere. Dobbiamo fare bene con la palla e difendere con aggressività. Loro metteranno in campo tanta energia, ma abbiamo fiducia. La mia posizione? Ho parlato prima della partita con il mister, vogliamo che i centrocampisti siano più vicini per giocare di più con la palla. Contro il Milan è andata bene, abbiamo grande libertà. Nelle ultime partite siamo stati più aggressivi, ora dovremo continuare così".

Koopmeiners: "Stiamo imparando, all'inizio dovevamo conoscerci"

L'olandese ha poi risposto alle domande in conferenza stampa: "Penso che l'ultima partita sia andata bene, in generale siamo contenti di quanto fatto e ora vogliamo migliorare i risultati. Contro il Milan, per esempio, abbiamo preso più fiducia anche in vista di domani. Sarà una bella serata per giocare la Champions League. Abbiamo avuto diversi infortuni nella prima fase di campionato, ma eravamo una squadra completamente nuova. Dobbiamo conoscerci tutti quanti per fare meglio ed imparare dopo ogni gara. Dopo questi mesi andiamo avanti e impariamo ogni giorno, anche io a centrocampo con gli altri ragazzi. L'importante è lavorare bene in allenamento per fare meglio". Quindi sulle sue prestazioni individuali: "Voglio fare molto bene per la squadra, con un goal o un assist, ma anche con la palla, sia in attacco che in difesa. Non guardo a me, faccio parte di una squadra e l'importante è vincere. Quanto manca per il Koop dell'Atalanta? Dire una percentuale è sempre difficile. Di sicuro devo fare e voglio fare meglio, voglio aiutare ogni giorno la squadra, sia in partita che in allenamento. Negli ultimi sei mesi ho visto che tutti vogliono vincere e imparare, questo è molto importante. Tra di noi ci siamo detti che dobbiamo fare meglio, ma l'importante è avere calciatori che vogliono migliorare. Lavoriamo ogni giorno al 100% per fare meglio".

