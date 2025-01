Cambiaso, parla Del Piero: "Alla Juve lo amano tutti. City problematico..."

Del Piero, le parole su Cambiaso

"Cambiaso al Manchester City? Potrebbe essere una buona soluzione per entrambi. Certo, ora è in un posto dove tutti lo amano, ed è cresciuto molto fino a diventare un giocatore importante, anche per la Nazionale. Ecco perché il Manchester City è interessato ad acquistarlo. È una dimostrazione davvero buona del suo valore. Solo lui può rispondere a questa domanda per la decisione finale. Puoi dire 'è meglio andare', oppure 'no, perché la Juve sta giocando in Champions League ora come il Manchester City'. Vediamo per l'anno prossimo perché la Juventus non è in una posizione fantastica. Stanno lottando per le prime quattro. Vediamo cosa succede nelle prossime partite. Il Manchester City sta affrontando un processo problematico, e tutto può succedere, quindi non si sa mai. È una situazione molto complicata, ecco perché vi dico che solo Cambiaso può dirci di più a riguardo", le parole dell'ex leggenda bianconera sul futuro dell'esterno, oggetto del desiderio di Pep Guardiola.