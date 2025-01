Veiga neanche in panchina, il segnale arriva da Maresca: Juve alla finestra

Juve, il punto sulla difesa

Rinforzare la difesa rimane il principale obiettivo del DS Cristiano Giuntoli che sta sondando più strade. Quella che porterebbe a Fikayo Tomori del Milan si sarebbe molto raffreddata dopo che il giocatore ha espresso la volontà di restare in rossonero, allora le attenzioni dei bianconeri si sono spostate su Lloyd Kelly oggi al Newcastle dopo che la scorsa estate la Juventus aveva fatto un tentativo quando il centrale nativo di Bristol si era liberato a parametro zero dopo l’avventura con il Bournemouth.

Dopo lo stop per Araujo, sullo sfondo restano i soliti profili: due che giocano in Ligue 1, ovvero Danso del Lens e Brassier del Marsiglia, tre in Serie A, cioè Kristensen dell’Udinese, Goglichidze dell’Empoli e Coppola del Verona. Juve in dialogo con il Chelsea per Renato Veiga ma se non si arrivasse all'accordo i bianconeri potrebbero aprire un'altra conversazione con i Blues per un vecchio pallino, Ben Chilwell, solo se partisse di Cambiaso. Ma attenzione: Chilwell ha passaporto inglese e c’è un solo posto nella Juve per un passaporto britannico, per cui il terzino escluderebbe, eventualmente, Kelly o viceversa.