Kolo Muani freme e punta Conte: quando può arrivare l'ufficialità alla Juve

TORINO - Non è ancora ufficiale la firma per la Juventus , ma ieri mattina, nella rifinitura alla vigilia della sfida di Champions League contro il Bruges , ha indossato per la prima volta la divisa d’allenamento dei bianconeri e ha lavorato insieme con i nuovi compagni. Randal Kolo Muani , ancora in attesa del tesseramento che arriverà appena il Psg avrà sbrogliato l’inghippo sul limite dei prestiti, ha corso alla Continassa , prendendo confidenza con lo staff tecnico di Thiago Motta , con la squadra e con le strutture del centro di allenamento. Del resto, perché tenerlo fermo visto che l’attaccante francese è sbarcato a Torino mercoledì scorso, il giorno dopo ha svolto le visite mediche e poi è rimasto ad aspettare che si sbrogliasse la pratica burocratica. Tempi più lunghi del previsto, ma l’operazione non è assolutamente in bilico, come ha spiegato il dt Cristiano Giuntoli , rassicurando i tifosi. «Abbiamo avuto un disguido, però in settimana verrà fatto. Siamo sereni».

Kolo Muani, vista Napoli

Un ritardo che ha impedito a Kolo Muani di essere a disposizione di Motta per la sfida contro il Milan ma, se in settimana la questione verrà risolta, l’attaccante francese potrà debuttare sabato allo Stadio Maradona contro il Napoli. Il big match contro la capolista, che il francese ha già affrontato in Europa quando vestiva la maglia dell’Eintracht Francoforte e di cui non ha un buon ricordo: il 21 febbraio 2023, nell’andata degli ottavi di Champions, l’attaccante si era fatto espellere lasciando in dieci la sua squadra, che perse 2-0. Ovviamente Kolo Muani non è partito per Bruges perché fuori dalla lista Uefa, che si riaprirà soltanto a febbraio prima degli spareggi. L’attaccante non vede l’ora di mettersi a disposizione di Motta e di dare una mano alla squadra, ma occorre aspettare che il Paris Saint Germain risolva il contrattempo burocratico: il regolamento della Fifa prevede infatti per questa stagione un massimo di sei giocatori da cedere in prestito, cifra che il club francese ha già raggiunto con Carlos Soler al West Ham, Nordi Mukiele al Bayer Leverkusen, Cher Ndour al Besiktas, Xavi Simons al Lipsia, Juan Bernat al Villarreal e Renato Sanches al Benfica.