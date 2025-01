Il presente e il futuro Juve: sulla carta è una clamorosa rivoluzione d’inverno

Una Juve sempre in bilico

Molto dipende da Motta, che talvolta ha usato gli ingredienti a disposizione in modo un po’ eccentrico, ma - come per Douglas e Koop - se trova continuità di risultati avrà ragione lui. La Juventus di quest’anno è così, perennemente in bilico, difficile da intrappolare in un giudizio definitivo (a meno di non avere uno prefabbricato per faziosità). Perché occhio: se Cambiaso viene venduto a 65 milioni nella settimana in cui l’eroe bianconero è il Next Gen Mbangula, va valutato con il giusto peso il lavoro della dirigenza che quei due (e non solo) li ha presi. E non per attizzare l’inutile e tossica diatriba tra il recente passato e il presente della Juventus, ma per far capire come i giudizi frettolosi (compresi quelli sul mercato dio oggi) rischiano, con il tempo di invecchiare malissimo.